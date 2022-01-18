بو حبيب بحث مع طراف والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية في اقتراع المغتربين

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع كل من سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز في اقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل وتأمين التمويل اللازم للعملية الانتخابية.