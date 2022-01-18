لبنان

بو حبيب بحث مع طراف والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية في اقتراع المغتربين

Lebanon 24
18-01-2022 | 07:00
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بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب  مع كل من سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز  في اقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع  المقبل وتأمين التمويل اللازم للعملية الانتخابية.

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