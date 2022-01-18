إليكم سعر مبيع طن الترابة... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر من 19/1/2022 لغاية 25/1/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.