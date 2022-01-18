ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في الملف التربوي





اثر اللقاء أعلن الوزير الحلبي:" كان الإجتماع مناسبة لعرض المشكلات التربوية والاضطراب الذي يشهده العام الدراسي هذه السنة، أكان على صعيد المدارس الرسمية او الخاصة.وقد اشار دولة الرئيس

الى عرض المراسيم المتصلة بحقوق العاملين في القطاع العام وفي القطاع التربوي الرسمي والمهني في اول جلسة لمجلس الوزراء، وهي تشمل بالتحديد المنحة الاجتماعية وزيادة بدلات النقل ومضاعفة ساعات التعاقد في التعليم الرسمي والتعليم المهني.



أضاف: بحثنا ايضا موضوع المطالب التي تقدمت بها روابط المعلمين واساتذة القطاع الخاص، وسيتم متابعة البحث في هذه المطالب على ضوء الأوضاع المالية والاتصال بالجهات المانحة بما يؤشر مستقبلا الى امكان تلبية بعض هذه المطالب .



وأشار إلى أن الشق الأهم هو دراسة ملف التربية والتعليم كنظام تربوي قي لبنان، وما يتهدده في هذه الفترة من مخاطر حقيقية، وأبدينا القلق بشأن الظواهر التي نراها في هذا الحقل، وتم الإتفاق مع السيدة بهية الحريري بصفتها رئيسة لجنة التربية النيابية على التعاون لتنظيم ورشة عمل وطنية لإنقاذ التربية والتعليم في لبنان تضم كل القطاعات المعنية في التعليم الرسمي والخاص، والتعليم العالي والمهني، بما يمكننا من وضع رؤية استراتيجية قصيرة المدى لحلحلة القضايا التي يشهدها قطاع التربية والتعليم الآن، وطويلة المدى بما يحافظة على التفاعلية التي يتمتع بها لبنان تاريخيا بكونه يخرج اجيالا من الطلاب يفتخر بهم الوطن ويحتلون المراكز العليا في الدنيا الواسعة في أعلى المراكز.



النائب الحريري

وقالت النائب الحريري:" إن التعليم قضية تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء وعلى كل الاراضي اللبنانية. والفكرة التي طرحها دولة الرئيس هي إطلاق ورشة لإنقاذ العام الدراسي على المديين الطويل والقصير، ووضع كل قضايا التعليم أولويات بدءا من: اساتذة التعليم في كل القطاعات من رسمي وخاص، مهني وجامعي مع الطلاب ومع الدول المانحة المهتمة بابقاء هذا القطاع متميزا.

اضافت: ان الورشة أطلقها دولة الرئيس وستبدأ اللجنة التحضيرية من الغد بالأعمال التشاورية والتشاركية لكل القطاع، فلا اهم من التعليم خصوصا بعد الذي أصابه نتيجة لفيروس كورونا والوضع الاقتصادي والانهيار الحاصل، اضافة الى الهجرة غير المسبوقة على صعيد المعلمين الذين هم ثروتنا ومن الضروري الحفاظ عليهم، وسنطرح كل هذه القضايا وسنصل الى حلول مع الدول المانحة ومع كل ما يمت الى مؤسسات التعليم الخاص والعام والمهني والجامعي.

واعتبرت ردا على سؤال: ان قضية التعليم ميزة للبنان يجب المحافظة عليها وهي عملية تشاركية بين رئيس الحكومة والوزارة والمجلس النيابي من اجل طرح كل القضايا من تشريعات وقرارات، كما ان هناك ٤ و٥ نقاط اساسية ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهي تتعلق بعملية النقل وبدل الساعة غيرها. وان شاء الله نصل الى باب امان لابقاء هذا القطاع وانقاذه لانه ميزة من ميزات لبنان.

وردا على سؤال عما اذا كان يوم الغد يوم تدريس عاديا قال الوزير الحلبي:" سنترك لإدارات المدارس ان تقرر بحسب المنطقة التي تتواجد فيها ما تراه مناسبا في هذا الشأن. رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا قبل ظهر اليوم خصص للبحث في الملف التربوي ضم وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري اضافة الى مدير عام وزارة التربية فادي يرق ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.:" كان الإجتماع مناسبة لعرض المشكلات التربوية والاضطراب الذي يشهده العام الدراسي هذه السنة، أكان على صعيد المدارس الرسمية او الخاصة.وقد اشار دولة الرئيسالى عرض المراسيم المتصلة بحقوق العاملين في القطاع العام وفي القطاع التربوي الرسمي والمهني في اول جلسة لمجلس الوزراء، وهي تشمل بالتحديد المنحة الاجتماعية وزيادة بدلات النقل ومضاعفة ساعات التعاقد في التعليم الرسمي والتعليم المهني.أضاف: بحثنا ايضا موضوع المطالب التي تقدمت بها روابط المعلمين واساتذة القطاع الخاص، وسيتم متابعة البحث في هذه المطالب على ضوء الأوضاع المالية والاتصال بالجهات المانحة بما يؤشر مستقبلا الى امكان تلبية بعض هذه المطالب .وأشار إلى أن الشق الأهم هو دراسة ملف التربية والتعليم كنظام تربوي قي لبنان، وما يتهدده في هذه الفترة من مخاطر حقيقية، وأبدينا القلق بشأن الظواهر التي نراها في هذا الحقل، وتم الإتفاق مع السيدة بهية الحريري بصفتها رئيسة لجنة التربية النيابية على التعاون لتنظيم ورشة عمل وطنية لإنقاذ التربية والتعليم في لبنان تضم كل القطاعات المعنية في التعليم الرسمي والخاص، والتعليم العالي والمهني، بما يمكننا من وضع رؤية استراتيجية قصيرة المدى لحلحلة القضايا التي يشهدها قطاع التربية والتعليم الآن، وطويلة المدى بما يحافظة على التفاعلية التي يتمتع بها لبنان تاريخيا بكونه يخرج اجيالا من الطلاب يفتخر بهم الوطن ويحتلون المراكز العليا في الدنيا الواسعة في أعلى المراكز.وقالت النائب الحريري:" إن التعليم قضية تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء وعلى كل الاراضي اللبنانية. والفكرة التي طرحها دولة الرئيس هي إطلاق ورشة لإنقاذ العام الدراسي على المديين الطويل والقصير، ووضع كل قضايا التعليم أولويات بدءا من: اساتذة التعليم في كل القطاعات من رسمي وخاص، مهني وجامعي مع الطلاب ومع الدول المانحة المهتمة بابقاء هذا القطاع متميزا.اضافت: ان الورشة أطلقها دولة الرئيس وستبدأ اللجنة التحضيرية من الغد بالأعمال التشاورية والتشاركية لكل القطاع، فلا اهم من التعليم خصوصا بعد الذي أصابه نتيجة لفيروس كورونا والوضع الاقتصادي والانهيار الحاصل، اضافة الى الهجرة غير المسبوقة على صعيد المعلمين الذين هم ثروتنا ومن الضروري الحفاظ عليهم، وسنطرح كل هذه القضايا وسنصل الى حلول مع الدول المانحة ومع كل ما يمت الى مؤسسات التعليم الخاص والعام والمهني والجامعي.واعتبرت ردا على سؤال: ان قضية التعليم ميزة للبنان يجب المحافظة عليها وهي عملية تشاركية بين رئيس الحكومة والوزارة والمجلس النيابي من اجل طرح كل القضايا من تشريعات وقرارات، كما ان هناك ٤ و٥ نقاط اساسية ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهي تتعلق بعملية النقل وبدل الساعة غيرها. وان شاء الله نصل الى باب امان لابقاء هذا القطاع وانقاذه لانه ميزة من ميزات لبنان.وردا على سؤال عما اذا كان يوم الغد يوم تدريس عاديا قال الوزير الحلبي:" سنترك لإدارات المدارس ان تقرر بحسب المنطقة التي تتواجد فيها ما تراه مناسبا في هذا الشأن.



اجتماع تربوي

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وتم الاعلان عن هبة بقيمة مليون دولار مخصصة للطلاب اللبنانيين المتعثرين في الخارج.



اثر اللقاء اعلن الوزير بو حبيب:" قدمت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" هبة بقيمة مليون دولار للطلاب اللبنانيين المتعثرين في الخارج. صدر مرسوم قبول مبلغ ٨٠٠ الف دولار للمرحلة الاولى، وتولت وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وضع آلية شفافة وواضحة لاختيار ملفات الطلاب الأكثر حاجة، وبعد تلقي الطلبات على مدى ١٥ يوما تمت الموافقة على توزيع مبلغ ٨٠٠ الف دولار على ٨٩٠ طالبا، استوفوا الشروط الموضوعة. وسيحصل كل طالب بالتساوي، بعد تحويل المبالغ الى السفارات اللبنانية في الخارج على مبلغ قدره ٨٩٨ دولارا عن طريق البعثات الديبلوماسيية التي يتبع لها الطلاب، ونتوقع صدور مرسوم قبول باقي الهبة قريبا.

واعلن الوزير ان من حاز على المنحة استوفى الشروط الموضوع وان اللجنة التي نظرت في الطلبات مؤلفة من ثلاثة أعضاء هم : منير عانوتي من وزارة الخارجية، ايلي بيطار من وزارة التربية والدكتور ايلي مخايل من الجامعة اللبنانية.





وفد فرنسي

واجتمع الرئيس ميقاتي،في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز، ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز.

كما شارك في اللقاء مستشار الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس، والمستشار الاقتصادي سمير الضاهر.

في خلال الاجتماع عبّرت السفيرة غريو خلال الاجتماع عن سرورها "لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي".

اعربت "عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وتناول اللقاء أيضا الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المالية ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.





وزير المهجّرين

واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء" بحثنا في موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية، ونحن بأمس الحاجة لهذه الوزارة الآن، ولدينا مشاريع جاهزة، ومن الممكن اعتماد خطط ريادية عديدة للتنمية الريفية وان شاء الله نتمكن من الحصول على قانون تحويل الوزارة الى وزارة تنمية ريفية وموافقة مجلس النواب عليه. واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء" بحثنا في موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية، ونحن بأمس الحاجة لهذه الوزارة الآن، ولدينا مشاريع جاهزة، ومن الممكن اعتماد خطط ريادية عديدة للتنمية الريفية وان شاء الله نتمكن من الحصول على قانون تحويل الوزارة الى وزارة تنمية ريفية وموافقة مجلس النواب عليه.





نقابة مخلصي البضائع

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة مخلصي البضائع ضم السادة: غسان سويرة، جورج صادر ، إسكندر مدور، سعيد قزي، حسن بركات، جهاد ابو خليل وعماد مروة.

اثر اللقاء أعلن سوبرة: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي الذي استقبلنا واستمع الى مطالبنا في ما يتعلق بإدارة الجمارك، واقتراح القانون المقدم الى مجلس النواب المتعلق بالزامية الانتساب الى النقابة وأوضاع مزاولة المهنة، والمطالبة بالتوقيع على مرسوم تعيين الخفراء. وقد اعطى الرئيس ميقاتي تعليماته للجهات المعنية لتنفيذ هذه القرارات. واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة مخلصي البضائع ضم السادة: غسان سويرة، جورج صادر ، إسكندر مدور، سعيد قزي، حسن بركات، جهاد ابو خليل وعماد مروة.اثر اللقاء أعلن سوبرة: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي الذي استقبلنا واستمع الى مطالبنا في ما يتعلق بإدارة الجمارك، واقتراح القانون المقدم الى مجلس النواب المتعلق بالزامية الانتساب الى النقابة وأوضاع مزاولة المهنة، والمطالبة بالتوقيع على مرسوم تعيين الخفراء. وقد اعطى الرئيس ميقاتي تعليماته للجهات المعنية لتنفيذ هذه القرارات.