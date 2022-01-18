عزام من دار الفتوى: دريان اكد دعمه للقضية الفسلطينية واعتزازه بها

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من الجهاد الإسلامي برئاسة عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام ، وعضوية ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، مسؤول العلاقات الإسلامية شكيب العينا ، ومسؤول العلاقات اللبنانيةمحفوظ المنور .وبعد اللقاء قال عزام: "تشرفنا بلقاء سماحته، نحن قادمون من فلسطين، ومن غزة تحديدا والقضية الفلسطينية كانت في محور هذا اللقاء والاجتماع، مواقف سماحته واضحة، ومواقف دار الفتوى، ولبنان بشكل عام، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الدعم المستمر والكبير للقضية الفلسطينية، وأكد اعتزازه بجهاد الشعب الفلسطيني، والبطولة التي يبديها الفلسطينيون، وأكد فخره بما حققته القضية الفلسطينية في معركة سيف القدس، وأكد تقديره لجهاد الشعب الفلسطيني ولجهاد أهل غزة في المعركة الأخيرة، وفي كل المواجهات، متفقون نحن بلا شك في أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الأمة، وأن الأمة بتياراتها ومكوناتها كافة مطالبة بأن تقف مع فلسطين ومع قضية شعبها، ونحن ندين موجة التطبيع الجديدة على اعتبار أن التطبيع خذلان للأمة، وأيضا خذلان للشعب الفلسطيني، وأن التطبيع مسار فاشل، فشل في السابق وسيفشل اليوم إن شاء الله".أضاف: "كان هناك اتفاق في هذا اللقاء والاجتماع على أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأساسية والأولى للعرب والمسلمين جميعا، وأنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والإسناد من كافة العرب والمسلمين في كل مكان، وأكدنا شكرنا لسماحته وشكرنا للبنان على الوقوف الدائم مع القضية الفلسطينية، ومع جهاد الشعب الفلسطيني، وحملنا التحية والتقدير لأهلنا في الداخل الفلسطيني، وأكد أن دار الفتوى تقدم كل ما تستطيعه من أجل إسناد الفلسطينيين ودعمهم للاستمرار في صمودهم، وأكد أن التوجيه العام هنا للخطباء والوعاظ للخطباء والوعاظ بالحديث الدائم عن القدس وموقعها ورمزيتها في هذا الصراع، وموقعها بالنسبة للاسلام والمسلمين جميعا".