لبنان

بري عرض الأوضاع العامة مع وزير الداخلية

Lebanon 24
18-01-2022 | 08:01
A-
A+
Doc-P-908472-637781149989067048.jpg
Doc-P-908472-637781149989067048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري  في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة  وزير الداخلية القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها .  

وغادر المولوي من دون الإدلاء بأي تصريح.  

 
كما عرض  بري مطالب المزارعين لا سيما مزارعي الحمضيات والموز خلال إستقباله رئيس تجمع مزراعي الجنوب السيد محمد الحسيني مع وفد من التجمع ولهذه الغاية اجرى رئيس المجلس اتصالات مع الوزراء المعنيين مشدداً على وجوب الاسراع والتحرك لاتخاذ كافة الاجراءات الملائمة التي من شأنها حماية القطاع الزراعي وتأمين مقومات الصمود للعاملين فيه خاصة في هذه المرحلة الراهنة وتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية بإتجاه الخارج.  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2022-01-18
13:06 | 2022-01-18
12:22 | 2022-01-18
11:47 | 2022-01-18
14:00 | 2022-01-18
13:53 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website