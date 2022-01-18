بري عرض الأوضاع العامة مع وزير الداخلية





وغادر المولوي من دون الإدلاء بأي تصريح.



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها .وغادر المولوي من دون الإدلاء بأي تصريح.

كما عرض بري مطالب المزارعين لا سيما مزارعي الحمضيات والموز خلال إستقباله رئيس تجمع مزراعي الجنوب السيد محمد الحسيني مع وفد من التجمع ولهذه الغاية اجرى رئيس المجلس اتصالات مع الوزراء المعنيين مشدداً على وجوب الاسراع والتحرك لاتخاذ كافة الاجراءات الملائمة التي من شأنها حماية القطاع الزراعي وتأمين مقومات الصمود للعاملين فيه خاصة في هذه المرحلة الراهنة وتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية بإتجاه الخارج.