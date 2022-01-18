القاضية عون تلاحق سلامة مجدداً.. منع تصرف على عقاراته والسيارات

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فورا، وذلك بناء على شكوى تقدمت به مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".