العاصفة تشتد.. هذا ما أعلنه وزير التربية حول اقفال المدارس

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها. وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها.