لبنان

حاول اجتياز الطريق... وهذا ما حصل

Lebanon 24
18-01-2022 | 08:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد المواطنين لحادث صدم خلال محاولته اجتياز الطريق العام في القلمون.
 
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