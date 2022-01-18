لبنان

إلى المواطنين... لا تتوجهوا إلى الطرقات الجبليّة

Lebanon 24
18-01-2022 | 08:53
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طلبت غرفة "التحكم المروري" من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حالة الطريق بسبب تكون طبقات الجليد او تساقط الثلوج، حرصا على السلامة العامة.
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يُطلب من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حال الطريق بسبب تكوّن طبقات الجليد أو تساقط للثلوج حرصاً على السلامة العامة (التحكم المروري)
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التحكم المروري

ثلوج

جليد

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