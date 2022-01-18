مولوي التقى طلال وطارق المرعبي وبحث في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني مع الحسن

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، الوزير السابق طلال المرعبي والنائب طارق المرعبي، وتم عرض للاوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة عكار.



والتقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن على رأس وفد من اللجنة، وتم البحث في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني في مجالاته كافة.