لبنان

ميقاتي من بعبدا: نأمل أن نلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
18-01-2022 | 09:01
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عقد اجتماع  بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تباحثا في بعض الأمور المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الأسبوع المقبل.
 
وبعد انتهاء الاجتماع غادر ميقاتي القصر الجمهوري قائلا: "توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة".
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