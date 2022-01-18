في أقل من 48 ساعة... اختفاء شابين من مدينة الميناء (صورة)

فقد لاتصال بالشاب "احمد قنواتي" ابن مدينة الميناء في طرابلس.

لمن يراه او يعرف عنه اي شيء التواصل على الرقم: ٧٠٩٦٩٦٩٤يذكر ان مدينة الميناء شهدت منذ حوالي الـ ٤٨ ساعة فقدان احد ابنائها ويدعى "رشيد سمير الفحل" الذي لا يزال مصيره مجهولا.وافادت المصادر ان الشاب "احمد قنواتي" هو صهر الشاب المفقود "رشيد سمير الفحل".