3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس

قال المختص بالاحوال الجويّة الاب إيلي خنيصر إنّ "المنخفض الجوي القادم إلى لبنان فعاليته عالية، وستتأثر المناطق البقاعية بتدني الحرارة بشكل كبير، وستتراوح ما بين -5 إلى -7 تحت الصفر. أما على ارتفاع 1000 متر، فستكون الحرارة ما بين -3 إلى -4 درجات تحت الصفر".

وأعلن خنيصر في حديثٍ إذاعي مع الزميلة ميراي مزرعاني أنّ "لبنان سيتأثر بثلاث عواصف ثلجية متتالية، تستمر لغاية 3 شباط". وأشار إلى أنّ "مساء اليوم، يدخل المنخفض الجويّ المصحوب بأمطار متفرقة على الساحل، والثلج يتساقط بدءا من 1000 - 1100 متر في البقاع". وأضاف: "مع تقدّم ساعات المساء، تدخل الكتلة القطبية، ويتدنى تساقط الثلوج إلى 800 - 900 متر".

أما صباح الاربعاء، فقال إنّ "الجبهة القطبيّة الاشدّ قساوة تضرب لبنان، وتتدنى درجات الحرارة مع غزارة في الامطار على الساحل. وتبدأ الثلوج بالتساقط على ارتفاع 700 - 800 متر، ويتدنى بعد الظهر إلى 500 متر. ويصل في ساعات المساء - فجر الخميس إلى بكركي وحاريصا".

ولفت خنيصر إلى أنّ "الثلوج ستتدنى إلى 350 مترا وسماكتها تصل من 3 إلى 4 سم في الشمال. وفجر الخميس، سيلاحظ سكان المناطق المطّلة على البحر مشهدا أبيض اللون، والحرارة ستكون من 3 إلى 4 درجات على الساحل".

وتابع: "الثلج سيتوزّع على كلّ لبنان بنسبة 70 بالمئة، وسيتراكم على الساحل على ارتفاع 300 - 400 متر ما بين 2 و5 سم. أما على ارتفاع 500 - 700 متر، ستتراكم الثلوج ما بين 5 - 10 سم. وفوق الـ900 إلى 1200 متر، 30 سم. ومن 1200 إلى 2000 متر 35 إلى 50 سم. المناطق البقاعية كلها سيغطيها الثلج على أنّ يتراكم بين 15 و20 سم".

وأردف خنيصر أنّ "درجات الحرارة ستتدنى الاربعاء وتصل إلى -4 إلى 6- درجات تحت الصفر على ارتفاع 1000 متر. أما على ارتفاع 600 متر، ستتدنى الحرارة إلى -1 و-2. وعلى الساحل 3 - 4 درجات. مساء الخميس تتدنى درجات الحرارة أكثر، وتصل في المناطق البقاعية ما بين -6 إلى -12 درجة. وعلى الـ1000 متر ما بين -5 و-7 درجات. على 700 متر -4 درجات تحت الصفر".

ونبّه من أنّ "الثلج لن يذوب، والثلوج ستبقى على ارتفاع 600 وما فوق لنهار الاحد، موعد وصول منخفض جويّ غزير الامطار، سيتحوّل إلى مثلج مساء الاحد، وتتدنى الثلوج إلى 600 -750 متر الاثنين. ومدّة هذه العاصفة 3 أيام".

وأضاف خنيصر أنّ "لبنان على موعد مع منخفض جوّي ثالث آخر الشهر الجاري، وعاصفة ثلجية جديدة".

وختم أنّ "الجليد سيتكوّن ابتداءً من ارتفاع 400 متر".