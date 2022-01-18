هل تقفل المصارف أبوابها غدا؟

أكدت "جمعية المصارف" أن "البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال القطاع المصرفي غداً عار من الصحة".



وقد انتشر بيان صادر عن جمعية المصارف مفاده أنه "استنكاراً للاعتداءات المتكررة الذي تعرّض لها اليوم الحالي موظفو "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين و"بنك بيروت" فرع الطريق الجديدة في 17 الحالي وتهديد الموظفين بالموت على يد مجموعات ومودعين، وتضامناً مع الموقف السليم والصارم الذي اتّخذته الإدارات العامة لهذه المصارف المذكورة، تعلن جمعية مصارف إقفال كل فروع المصارف العاملة في لبنان يوم غد الاربعاء في 19كانون الثاني، تضامناً مع ادارات المصارف المعتدى عليها وموظفيها واحتجاجاً على هذا الاعتداء المستنكر والمُدان".