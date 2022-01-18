نحاس: يجب أن تقف الدولة على أقدامها من جديد

قال النائب نقولا نحاس "نحن محكومون بالتوافق السياسي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس اداة صراع، وما نحن فيه هو جزء من التعقيدات السياسية القائمة".



وأضاف نحاس في حديثٍ لـ"الجديد": "لن استبق ما سيُعلن عنه في مجلس الوزراء عن الموازنة، ولكن يجب ان تقف الدولة على اقدامها من جديد من خلال تأمين مداخيل مبنية على معطيات رقمية".