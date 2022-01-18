العبسي جال على مرجعيات روحية وبحث شؤون الطائفة مع زواره

زار بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى على رأس وفد مباركا له بالمنصب . بعدما كان قد زار امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وبحث معه "شؤونا تتصل بالازمة اللبنانية ومتفرعاتها والدور الذي يجب ان تلعبه الكنيسة في هذا الظرف الاجتماعي العصيب".كذلك التقى العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس جمعية الروم الملكيين الكاثوليك العالمية البروفيسور يوسف بخاش الذي قال بعد اللقاء : "اطلعت صاحب الغبطة على نجاح حملة التبني التعليمي التي قامت بها جمعية الروم الملكيين الكاثوليك العالمية بالتعاون مع نادي زحلة مونتريال والتي أدت الى تبني أكثر من 80 طالبا من مدارس زحلة، والعمل على توسيع نطاق المشروع على الابرشيات الروم الملكية والجمعيات اللبنانية في الانتشار إبتداء من فرنسا من ناحية لتغطية اكبر عدد من المدارس الروم الملكية والكاثوليكية على مساحة الوطن".اضاف :" كما وضعنا غبطته بتفاصيل مشروع التعاون التقني مع المستشفيات الفرنسية للاستفادة من التجهيزات الطبية الذي اعيد تأهيلها لمساندة مستشفياتنا وخصوصا مستشفى تل شيحا في زحلة في ظل الصعوبات التي نواجهها اليوم وعدم إمكان المستشفيات على تجديد تجهيزاتها الطبية. فالتواصل قائم مع البرلمان الفرنسي، وخلية الازمة في وزارة الخارجية الفرنسية وسعادة سفيرة فرنسا في لبنان لوضع الاطر وايصال هذا الملف لخواتيمه السعيدة".وتابع :" كذلك اطلعنا غبطته على التعاون القائم مع جمعية "قلب بلا حدود" والتحضيرات ليوم طبي مجاني سينظم قريبا في مستشفى تل شيحا وذلك للمعاينة الطبية المجانية وتوزيع الادوية حسب الحاجة خصوصا بعد رفع الدعم الجزئي عنها حيث بات الحصول عليها امرا مستحيلا على شريحة كبيرة من الشعب اللبناني".وختم :" وتم استعراض آخر التحضيرات للمؤتمر الاول الافتراضي الذي سينظم مع الابرشيات والرعايا والجمعيات الروم الملكية الكاثوليكية كافة في المشرق العربي وفي الانتشار لتوثيق الروابط مع الكنيسة الام".كذلك التقى العبسي رجل الاعمال المهندس ربيع عاصي وتناول معه الشأن العام والسبل الايلة الى تفعيل العمل الاجتماعي خصوصا في هذه المرحلة.