أبي المنى: نرفع صوت الضمير وخلق الأجواء الإيجابية

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، يرافقه عضو اللقاء الديموقراطي النائب نعمة طعمة، ووفدا روحيا ضم: راعي ابرشية بيروت المتروبوليت جورج بقعوني، المطران جان جامبرت، رئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، مدير المكتب الإعلامي أنطوان الحايك، ومدير مكتب النائب طعمة طوني انطونيوس، في.حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم والمدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن ورئيس المصلحة الدينية والتربوية في المجلس الشيخ فاضل سليم والشيخ عامر زين الدين.وكانت مناسبة هنأ فيها البطريرك العبسي شيخ العقل على "الموقع الجديد وبما يتمتع به من مناقبية فكرية وروحية وحوارية عرفناها به سابقا وهي محل تقدير وثناء"، ومؤكدا "العمل معا لكل ما يخدم الوطن لا سيما في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر على البلاد".بدوره شكر الشيخ أبي المنى للبطريرك العبسي والوفد المرافق الزيارة الى "هذه الدار الجامعة"، مشددا على "تلاقي الأهداف الروحية والوطنية وكل ما من شأنه تقريب المسافات وخلق المساحات المشتركة لإيجاد السبل الآيلة الى وحدة الوطن وأبنائه، وما نعمل عليه لرفع صوت الضمير وخلق الأجواء الإيجابية التي تخفف عنه الكثير من الازمات".كما استقبل الشيخ أبي المنى مطران بيروت للموارنة السابق بولس مطر، وتم البحث في عدد من الأمور والقضايا العامة، في حضور مستشار شيخ العقل للقضايا الدينية والثقافية الشيخ وسام سليقا. وشدد المطران مطر بعد اللقاء على "المحبة الخاصة والتقدير الكبير تجاه سماحة شيخ العقل".واستقبل أبي المنى مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، يرافقه وفد من العائلة لشكر شيخ العقل على مشاركته ومواساته في وفاة زوجته الشيخة رانيا التيماني الريس.ومن زوار شيخ العقل: المحاميان نشأت الحسنية ومالك أبو لطيف وطلال بشنق.الباروكوكان شيخ العقل شارك يوم أمس في مأتم المرحومة الشيخة الفاضلة عفاف قانصوه حرم الشيخ أبو نعيم محمد حلاوي في بلدة الباروك، بمشاركة عدد كبير من المشايخ الأعيان ورجال الدين والأهالي من الجبل وباقي المناطق.وأم الصلاة الى جانب المصلي الشيخ غالب الشوفي.