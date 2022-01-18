لبنان

دبوسي بحث مع السفير محمد حسن في تطوير العلاقات اللبنانية الجزائرية

Lebanon 24
18-01-2022 | 10:11
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 إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد محمود حسن حيث تم إستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الممتدة بين لبنان والجزائر عموما ومع طرابلس خصوصا بحيث ان هناك تراثا من الروابط الممتدة بين  الجانبين الشقيقين.
 
كما تم التطرق خلال المباحثات الى سبل تطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية  اللبنانية ـ الجزائرية من منطلقات القطاع الخاص.
 
وأثنى دبوسي على "الحراك الديبلوماسي المميز الذي يسجله السفير حسن على صعيد تعزيز روابط الأخوة اللبنانية ـ الجزائرية"، مؤكدا "أن لدى غرفة طرابلس الكبرى الكثير من المشاريع ذات الإهتمام المشترك لا سيما على صعيد الجذب الإستثماري الذي تتصدره المنظومة الإقتصادية المتكاملة وتلعب دورا محوريا في هذا المجال وتفتح بالتالي الآفاق واسعة أمام شراكات إستراتيجية بين الجانبين اللبناني والجزائري، إضافة الى مشاريع أخرى تندرج في سياق التنمية المستدامة".
 
حسن
من جهته، أشار السفير حسن الى "أن اللقاء مع الرئيس دبوسي هو فرصة للتباحث بمختلف المشاريع والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية عموما والطرابلسية والشمالية خصوصا، وقال: "تطرقنا الى الخطوات المتقدمة التي تخطوها مشاريع غرفة طرابلس الكبرى مع التنويه بالدور الريادي الذي تقوم به الغرفة بقيادة رئيسها السيد توفيق دبوسي وكذلك إستكمالا للمحادثات التي جرت عن بعد مع المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيدة وهيبة بهلول بهدف تطوير العلاقات الثانية بين غرفة طرابلس والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وإتساع تلك العلاقات لتشمل الهيئات الإقتصادية في كلا البلدين".
 
أضاف:"كما تم البحث في إمكانيات قيام الرئيس دبوسي بزيارة للجزائر على رأس وفد إقتصادي يضم فاعليات ورجال أعمال وتنظيم وفود تجارية وصناعية وزراعية متبادلة، لا سيما أنه قد بات هناك الكثير من التشريعات الحديثة التي تعمل على تقديم مختلف التسهيلات التي تعزز الآمال ببناء علاقات مستقبلية واسعة ومتينة بين البلدين الشقيقين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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