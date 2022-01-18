لبنان

باسيل: عودة الحكومة خطوة إيجابية لكنّها ليست كافية

Lebanon 24
18-01-2022 | 10:21
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اعتبر رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنّها ليست كافية، فالمطلوب فاعلية وإنتاجية". وقال: "نحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها". وتابع: "اللبنانيون يطالبون بالاسراع بعدة امور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام واعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والاوضاع النقدية".
 
 
وأضاف باسيل بعد انتهاء إجتماع تكتل "لبنان القويّ": "متمسكون بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة الى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائما وفق الدستور".
 
 
وقال: "تخيلوا حجم الاموال التي يجنيها البعض من "السعدنات" في التعاميم العشوائية، فمن يصدر التعميم او يعرف به يستفيد، فيما الموظفون والعسكريون يعانون".
 
 
وسأل باسيل: "قيل سابقا ان الدولارات غير موجودة وان الاحتياطي الالزامي انتهى في قصة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة وصار المصرف المركزي قادرا على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟" وأكّد أنّ "الخفض مطلوب ولكن لماذا لم يحصل قبل، ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية او للدفاع عن الذات او غيرها؟"
 
 
ورأى أنّ "ما يجري يؤكد ان سعر الدولار سياسي ومصطنع ويجب ان يعود لمستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات بأن مستواه اقل مما هو عليه اليوم، وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الاسعار التي تتلاعب بأموال المودعين".
 

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