رشيد غادر منزل ذويه في طرابلس منذ يومين ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:رشيد سمير فحل (مواليد عام 2000، لبناني الجنسيّة)الذّي غادر بتاريخ 16-1-2022 منزل ذويه الكائن في محلّة الميناء-طرابلس، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة الميناء في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 616985-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.