الخازن: نرحّب باستئناف مجلس الوزراء عقد جلساته

رحب الوزير السابق وديع الخازن في بيان اليوم، بـ"استئناف مجلس الوزراء عقد جلساته"، داعيا "الحكومة إلى عدم حصر هذا التحول الإيجابي في موضوع الموازنة، بل إلى متابعة نشاطها الطبيعي لإخراج البلاد من دوامة الإفلاس ومستنقع الجمود والمحاور الإقليمية والدولية"، مناشدا "الوزراء جميعا وضع مصلحة البلاد والشعب فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية ضيقة".وإذ رأى "في هذه الخطوة اتزانا وتصويبا للمسار وإراحة لنفوس المواطنين وإزاحة للغيوم الملبدة"، أمل في "أن تكون فاتحة لمرحلة واعدة وانطلاقة جديدة للوطن وعودة الحياة إلى مؤسساته الدستورية"، وقال: "ثمة إنسان يتألم في لبنان، يحيى على خط الفقر والذل والهوان. إنسان أعطاكم ثقته، واتكل عليكم في تعبيد الطريق أمام مستقبل أولاده، فارحموا مأساته، وثمة ديون متوجِبة عليكم أمام الذين انتخبوكم واختاروكم كي تمثلوهم وتديروا جمهورية على قدر طموحهم، تليق بكرامة أبنائهم، تحسن في أوضاعهم، تحرك عجلة اقتصادهم، فلا تخذلوهم، وهل نظل نذكر بأننا جميعا في مركب واحد، فإن غرِق غرقنا جميعا".