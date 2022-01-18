لبنان

سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-01-2022 | 11:47
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مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، سجلت أسعارُ اللّحوم تراجعاً كبيراً وبشكل لافت خلال اليومين الماضيين. 
ففي بعض المتاجر، أصبحَ سعرُ كيلو اللحم يناهز الـ120 ألف ليرة بعدما وصل إلى 230 ألف ليرة لبنانية في الأيام التي شهدت قفزة كبيرة في سعر الدولار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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