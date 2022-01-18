15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 7592 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 833871.

كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9412.