الراعي التقى وفداً من معهد عينطورة وشخصيات

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم، وفداً من معهد القديس يوسف - عينطورة برئاسة رئيس المعهد الاب عبدو عيد اللعازاري، الذي القى كلمة باسم الوفد عرض فيها للواقع التربوي الناتج بفعل جائحة كورونا والازمة الاقتصادية.وتوجه عيد الى البطريرك الماروني بالقول: "نحن نؤيدكم في جميع مواقفكم، ونتابع باهتمام تصريحاتكم، وندعمها مقتنعين بوعيكم ورجاحة منطقكم، وثقابة نظرتكم، وشعوركم العارم بالمسؤولية الدينية والوطنية والانسانية. ونحن نتوجه الى غبطتكم حاملين رسالة معهدنا العريق بتاريخه ومتطلعين بقلق وخوف الى مستقبل مؤسسات التربية والتعليم في وطننا بعد ان هجره من خيرة شبابه الكثيرون، وهم مع من بقي في الوطن منهم، يتوقون الى ادنى مقومات العيش الكريم، والعمل والعلم واحترام حقوقهم وكرامتهم".أضاف: "نجدد ثقتنا بكم، ونتطلع اليوم الى اليكم ولنا ملء الثقة والايمان والرجاء بأنه آن الاوان لتتابعوا صرختكم بصوت عظيم وتنتهروا رياح الهدم والتهجير التي تعصف بلبناننا الحبيب، كل هذا والدولة غائبة والخطر وجودي يهدد مجتمعنا وقطاع التربية في مدارسه التي خرجت أدمغة لكل أقطار الارض".وختم: "معكم يتوجه معهدنا الى جميع المسؤولين عندنا لنقول: كفى تدميرا، كفى تهجيرا، كفى سرقة، كفى كذبا. ونقول متحدين معكم: نعم لاستعادة مجد لبنان من هذا الصرح".وكان الراعي استقبل الاباتي نعمة الله الهاشم، الدكتور فادي أحمر، المحامي إبراهيم طرابلسي، روي عيسى الخوري ومارون أبو شرف، ووفدا من بلدة حملايا.