لجميع سكان بيروت.. إليكم هذا الخبر

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "مع قرب موعد وصول العاصفة الثلجية هبه والتي تحط رحالها مساء اليوم، ومن المحتمل أن تحمل في جعبتها أمطاراً غزيرة تترافق مع رياح قد تصل سرعتها الى 100 كيلو متر في الساعة، يهيب فوج اطفاء مدينة بيروت بالمواطنين توخي اقصى درجات الحذر خلال تنقلاتهم والتنبه من الأمور التي تشكل خطراً على السلامة العامة، وضرورة التبليغ عن أي حوادث قد تحصل جراء التداعيات المترافقة للعاصفة من اقتلاع للاشجار أو تطاير اللوحات الاعلانية والصحون اللاقطة وغيرها من الاجسام الصلبة، وذلك عبر رقم الطوارئ (175) الموضوع بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على مدار الـ24 الساعة".