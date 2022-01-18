من هي أقوى الجيوش في العالم؟... لبنان في هذا المركز!

حلت الولايات المتحدة، مرة أخرى، على رأس قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2022، فيما تصدرت دولة عربية الترتيب الإقليمي لدول الشرق الأوسط.ويستخدم التصنيف أكثر من 50 عاملا لتحديد موقع 140 دولة جاءت في التصنيف الحالي، تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.والدرجة المثالية هي 0.000 وكلما كان الدرجة التي تمنح للدولة أصغر كلما كان دليلا على قوة هذه الدولة، مع العلم أن القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، فيما لاتزال الصين في المرتبة الثانية التي كانت تحتلها روسيا من قبل، بعد أن كرست الصين جهودها على "تطوير قدرات الحرب البحرية والجوية والبرية"، معتمدة على موارد "محلية بشكل أساسي".ويقول التقرير إنه إذا استمرت الصين في هذا الاتجاه، ستصبح "الخصم العسكري العالمي الرئيسي" للولايات المتحدة.وفي ما يلقي ترتيب الدول الـ10 الأولى:1- الولايات المتحدة: 0.0453 درجة2- روسيا: 0.0501 درجة3- الصين: 0.0511 درجة4- الهند: 0.0979 درجة5- اليابان: 0.1195 درجة6- كوريا الجنوبية: 0.1261 درجة7- فرنسا: 0.1283 درجة8- المملكة المتحدة: 0.1382 درجة9- باكستان: 0.1572 درجة10- البرازيل: 0.1695 درجةوترتيب دول الشرق الأوسط:1- مصر وجاءت الـ12 عالميا بواقع 0.1869 درجة2- تركيا وجاءت في التريب الـ13 عالميا بـ0.1961 درجة3- إيران وجاءت في التريب الـ14 عالميا بـ0.2104 درجة4- إسرائيل في التريب الـ18 عالميا بـ0.2621 درجة5- السعودية في الترتيب الـ20 عالميا بـ0.2966 درجة6- العراق في المركز الـ34 عالميا بـ0.5597 درجة7- الإمارات في المركز الـ36 عالميا بـ0.5859 درجة8- سوريا في المركز الـ47 عالميا بـ0.6953 درجة9- الكويت في المركز الـ71 عالميا بـ1.2988 درجة10- الأردن في المركز الـ75 عالميا بـ1.3989 درجة11- قطر في الترتيب الـ77 عالميا بـ1.4429 درجة12- سلطنة عمان وجاءت في المركز الـ78 عالميا بـ1.4453 درجة13- اليمن في المركز الـ80 عالميا بـ1.4754 درجة14- البحرين في المركز الـ98 عالميا بواقع 2.3269 درجة15- لبنان في الترتيب الـ114 عالميا بـ2.8681 درجة