السيد: سيبقى الدولار في مهبّ الريح

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر:

"كلّهم يسألون،من معه دولار ومن ليس معه يسأل:رح ينزل أو رح يطلع؟!والجواب بسيط:لا أحد يتمنّى جنون الدولار،لكن طالما ما في بشر مسؤولين عن المعالجة،وطالما ما في خطة مالية واضحة وجدّية،سيبقى الدولار في مهبّ الريحطلوعاً ونزولاً..الصغير بياكلها بالطلعة،والكبير بياكلو بالنزلة…"