السيد: سيبقى الدولار في مهبّ الريح

كلّهم يسألون،
من معه دولار ومن ليس معه يسأل:
رح ينزل أو رح يطلع؟!
والجواب بسيط:
لا أحد يتمنّى جنون الدولار،
لكن طالما ما في بشر مسؤولين عن المعالجة،
وطالما ما في خطة مالية واضحة وجدّية،
سيبقى الدولار في مهبّ الريح
طلوعاً ونزولاً..
الصغير بياكلها بالطلعة،
والكبير بياكلو بالنزلة…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 18, 2022
كلّهم يسألون،
من معه دولار ومن ليس معه يسأل:
رح ينزل أو رح يطلع؟!
والجواب بسيط:
لا أحد يتمنّى جنون الدولار،
لكن طالما ما في بشر مسؤولين عن المعالجة،
وطالما ما في خطة مالية واضحة وجدّية،