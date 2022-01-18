لبنان

بيانٌ من مصرف "BBAC" بشأن حادثة فرع جب جنين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
18-01-2022 | 12:50
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أصدر بنك "BBAC" - بنك بيروت والبلاد العربية بياناً بخصوص حادثة فرع جب جنين، وجاء فيه:
  
"إستنكر BBAC بنك بيروت والبلاد العربية بشدة الاعتداء الذي حصل يوم الثلاثاء الواقع في 18 كانون الثاني 2022 في فرع جب جنين، حيث أقدم أحد زبائن الفرع على  احتجاز وتهديد الموظفين بالموت.
 
إن المصرف يدين جميع أشكال العنف الذي لحق بالموظفين والزبائن، ويؤكد أن استرجاع الودائع لا يحصل من خلال التهديد، بل عبر خطة تعاف شامل للاقتصاد اللبناني، ينهض فيه البلد من أزمته الحالية.
 
إن إدارة المصرف تشكر القوى الأمنية على جهودها في التصدي لهذه الحادثة ومنع تفاقمها، وتتمنى على الأجهزة القضائية محاكمة المعتدين ضمن القوانين المرعية.
 
نود التأكيد مجددا، أننا نعتبر ودائع الزبائن حقا لا يمكن التغاضي عنه، والمصرف يسعى إلى تأمين حقوق الجميع ضمن أي خطة تعاف تطرح. ونحن نأسف لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية من أخبار تشيد وتشجع على تكرار حوادث مشابهة تعرض حياة الناس للخطر.
 
وأخيرا، إثر هذه الحادثة المروعة التي كادت أن تودي بحياة موظفينا وزبائننا، تعلن إدارة BBAC وبكل أسف قرارها بإقفال فرع جب جنين حتى إشعارًا آخر، صونا منا لأرواح موظفينا وزبائننا".
 
 

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