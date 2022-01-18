معطيات مهمة.. هذا ما كشفه وزير المال لـ"لبنان24" عن الموازنة

قال وزير المال يوسف خليل في اتصال مع "لبنان24" إن "إعداد الموازنة العامة لعام 2022 بات في مراحله الاخيرة، وسيتم الانتهاء منها وإحالتها على رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع".

ولفت خليل إلى أنّ "الوزارة خلية نحل لانجاز الموازنة باقسامها الـ3 في آن واحد وهي: الأرقام والمواد والفذلكة، تمهيداً لبدء مناقشتها في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع".

ورفض وزير المالية إعطاء أي تفاصيل إضافية، مشدداً على أن "الموازنة باتت شبه جاهزة وفي مراحل إعدادها النهائية".