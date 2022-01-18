"المعلومات" توقف سارق سيارات في بريتال

أوقفت دورية من فرع المعلومات المدعو "ف.م." المتهم بسرقة سيارات في منطقة الطيبة - بريتال.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى تحويل الموقوف إلى القطعة الأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة معه.