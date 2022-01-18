لبنان

"المعلومات" توقف سارق سيارات في بريتال

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:22
A-
A+
Doc-P-908591-637781343663778591.jpg
Doc-P-908591-637781343663778591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من فرع المعلومات المدعو "ف.م." المتهم بسرقة سيارات في منطقة الطيبة - بريتال. 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى تحويل الموقوف إلى القطعة الأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة معه.
 
مواضيع ذات صلة
بعد كراسي العزاء... سرقة نعش في بريتال
lebanon 24
19/01/2022 01:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات تُحرّر المخطوف عباس خياط
lebanon 24
19/01/2022 01:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في بريتال... الجيش يوقف أحد المطلوبين
lebanon 24
19/01/2022 01:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فوج التدخّل يضرب طوقاً أمنياً حول بلدة بريتال وحورتعلا
lebanon 24
19/01/2022 01:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

بريتال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:28 | 2022-01-18
18:07 | 2022-01-18
17:57 | 2022-01-18
17:43 | 2022-01-18
17:33 | 2022-01-18
17:21 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website