سقوط كلب في بئر عربي في الفرزل.. وعناصر الدفاع المدني تتمكن من إنقاذه (صور)

تمكن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/١٨ من انقاذ كلب عن عمق عشرة امتار كان قد سقط في بئر عربي لتجميع المياه في بلدة الفرزل.وقد اضطر العناصر للاستعانة بسلالم الإنقاذ للتمكن من بلوغ الموقع الذي احتجز فيه الكلب.وبعد التأكد من ربطه جيداً صعد العناصر بالكلب الى الأعلى وتم اطلاقه بعد التأكد من أنه بصحة جيدة.