لبنان

سقوط كلب في بئر عربي في الفرزل.. وعناصر الدفاع المدني تتمكن من إنقاذه (صور)

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:18
A-
A+
Doc-P-908593-637781346141659052.jpg
Doc-P-908593-637781346141659052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/١٨ من انقاذ كلب عن عمق عشرة امتار كان قد سقط في بئر عربي لتجميع المياه في بلدة الفرزل.

وقد اضطر العناصر للاستعانة بسلالم الإنقاذ للتمكن من بلوغ الموقع الذي احتجز فيه الكلب.

وبعد التأكد من ربطه جيداً صعد العناصر بالكلب الى الأعلى وتم اطلاقه بعد التأكد من أنه بصحة جيدة.
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:28 | 2022-01-18
18:07 | 2022-01-18
17:57 | 2022-01-18
17:43 | 2022-01-18
17:33 | 2022-01-18
17:21 | 2022-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website