لبنان

الدفاع المدني ينقذ مواطنين غمرت الثلوج سيارتهم في صنين

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:51
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، 3 مواطنين غمرتهم الثلوج سيارتهم على طريق صنين - الزعرور.
 
وتمكنت فرق الإنقاذ من سحب السيارة لاستكمال طريقها بأمان. 
 
 
 
 
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