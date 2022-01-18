الدفاع المدني ينقذ مواطنين غمرت الثلوج سيارتهم في صنين

أنقذ عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، 3 مواطنين غمرتهم الثلوج سيارتهم على طريق صنين - الزعرور.

وتمكنت فرق الإنقاذ من سحب السيارة لاستكمال طريقها بأمان.