لبنان

مع وصول العاصفة "هبة".. هل ستفتح المدارس البقاعية والجنوبية أبوابها غداً؟

Lebanon 24
18-01-2022 | 13:53
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نظراً إلى التوقّعات الجَوّيِّة التي تُنذِر بعواصف ثلجيّة وموجات الجليد، مع العاصفة "هبة"، ارسلت مدارس في البقاع والجنوب رسالة للاهل ابلغتهم فيها عن اقفال أبوابها يومي الأربعاء ١٩ والخميس ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ وذلك حِرصًا على سلامة المنتقلين إليها. على أن تستمر الدروس والفروض عبر منصات رقمية.
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