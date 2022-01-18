بيانٌ من وزير الداخلية تزامناً مع وصول العاصفة.. إليكم تفاصيله

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:



ترقباً لوصول عاصفة ثلجية قوية إلى لبنان مترافقة مع رياح سريعة وأمطار غزيرة، يتوجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتنبه لسلامتهم وتجنب سلوك الطرقات الجبلية، مشدداً على ضرورة القيادة بحذر في حال التنقل وذلك تفادياً للإنزلاقات بسبب إمكانية تكوّن طبقات من الجليد خصوصاً في المناطق الجبلية، وإبقاء الطعام والمياه معهم وعدم تشغيل نظام التدفئة داخل السيارة في حال محاصرتهم بالثلوج.

كما تجنّب ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار تحسباً لاقتلاعها بفعل الرياح.

وطلب مولوي الى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديات والدفاع المدني وأفواج الإطفاء، البقاء في جهوزية كاملة، والتنسيق مع مراكز جرف الثلوج والعمل على فتح الطرقات ومجاري المياه، والتنبه لأي حادث قد يطرأ جراء سرعة الرياح وغزارة الأمطار، ووضع كل إمكانياتهم بتصرف المواطنين ومساعدتهم بشكل فوري، وخصوصاً المحاصرين والعالقين في الطرقات وداخل المنازل بفعل الثلوج والطقس العاصف.