لبنان

أمرٌ واحد يشغل بال اللبنانيين وسط البرد.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-01-2022 | 14:18
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رفع الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصوت بشأن الظروف التي تحيط بهم وسط الأجواء الشتوية والباردة التي يشهدها لبنان.
واشتكى الكثيرون من غياب مختلف وسائل التدفئة خصوصاً في المناطق الجبلية والساحلية التي تتدنى فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
وتركزت الشكاوى حول عدم وجود أي قدرة لدى الكثيرين على شراء المازوت لزوم تشغيل مواقد التدفئة، نظراً الى إرتفاع سعره  وبالدولار.
إضافة إلى ذلك، تحدث كثيرون عن غياب التيار الكهربائي عن منازلهم وسط العاصفة، باعتبار أن الحاجة إلى الكهرباء كبيرة في هذه الأوقات لتشغيل المدافئ الكهربائية.
أما الأمر الذي برز أيضاً فهو أنّ عددا من المواطنين اشتكوا أيضاً من عدم قدرتهم على تشغيل وسائل التدفئة عبر كهرباء المولدات الخاصة، نظراً الى ارتفاع تكلفة الكيلوواط الواحد، علماً أن تقنين التغذية من تلك المولدات ازداد كثيراً خلال الآونة الأخيرة مع ازدياد سعر صفيحة المازوت.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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