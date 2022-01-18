كلامٌ أميركي جديد عن لبنان.. هذا ما قيل عن الأزمة و "حزب الله"

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن تصنيف الولايات المتحدة لثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني.

وتابع قائلاً: "أمن اللبنانيين وسيادة لبنان لا يزالان مهددان من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".

وأردف: "بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حسابه".

ولفت بلينكن إلى أنه "من الواضح أن حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني".