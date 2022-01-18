لبنان

بلدية زحلة معلقة وتعنايل تعلن الاستنفار لمواكبة العاصفة

Lebanon 24
18-01-2022 | 14:40
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مواكبة للعاصفة الثلجية التي ستضرب لبنان في الساعات المقبلة، دعت بلدية زحلة معلقة وتعنايل أهالي مدينة زحلة ونطاقها، الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة، والإمتناع عن كافة النشاطات التي يمكن أن تعرض سلامتهم للخطر.
وأعلنت البلدية انها ستضع في تصرف المواطنين إبتداء من مساء اليوم رقم الهاتف التالي 08812697 للتواصل معها فقط عند حدوث أي طارئ، أو عند الحاجة لتدخلها في حالات صحية معينة.
وتطمئن البلدية الى أن الآليات التابعة لفرقها الفنية وللشرطة البلدية ستواكب العاصفة الثلجية لدى وصولها، وستعمل إبتداء من يوم الخميس على إبقاء الطرقات مفتوحة، بالإضافة الى مكافحتها طبقات الجليد في حال تشكلها.
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