لبنان

من أجل طفلة.. رسالة من عائلة في عكار إلى قائد الجيش

Lebanon 24
18-01-2022 | 15:13
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أصدرت عائلة الطفلة ليلى ابنة المؤهل المتقاعد في الجيش علي أحمد الرفاعي، التي أصيبت سابقاً بكسور بالغة ونزيف حاد جراء سقوط صخرة عليها في بلدة القرقف - عكار، بياناً ناشدت فيه "قائد الجيش العماد جوزاف عون المساعدة في نقل الطفلة الى مستشفى جامعي لاستكمال معالجتها، بعد الجهود الكبيرة التي قام بها مستشفى الحبتور الذي تمكن طاقمه الطبي من السيطرة على النزيف الحاد ومعالجة الكسور ما انقذ حياتها".
 
وأضاف البيان: "ثمة حاجة ماسة لنقل الطفلة الى احد المستشفيات الجامعية لمعالجة التهابات ظهرت بعد العلاج ولا قدرة لمستشفى الحبتور على القيام بذلك".
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