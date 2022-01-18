لبنان

مشروع العقوبات لن يتأخّر

Lebanon 24
18-01-2022 | 17:02
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لوّح سفراء لمن التقوا بهم أن مشروع العقوبات لن يتأخر إذا استمر التلاعب في ما خص الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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