لبنان

دخول حزب بين حليفين

Lebanon 24
18-01-2022 | 17:15
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دخل حزب بارز بين حليفين من طائفة أخرى، وتمكن من إقناعهما بالتحالف الانتخابي في دوائر الجبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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