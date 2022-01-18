لبنان

الأباتي الجلخ في ذمّة الله

Lebanon 24
18-01-2022 | 23:30
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صدر عن أمانة السرّ العامة للرهبانية اللبنانية المارونية البيان التالي: " توفي قدس الأباتي اثناسيوس الجلخ، الرئيس العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية. يترأس صلاة الجنازة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، يوم السبت ٢٠٢٢/١/٢٢، الساعة ١٠،٣٠ ق.ظ. في كنيسة القديس نعمةالله في دير سيّدة طاميش.
يُنقل الجثمان بعد صلاة الجنازة الى دير مار موسى- الدوّار حيث يُسجّى ويُحتفل بالقداس الإلهي ويدفن في مدافن الدير.
رحمه الله وعوّض على الرهبانية برهبان قديسين.
المسيح قام"!

لبنان ٢٤ يتقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية بشخص رئيسها العام الاباتي نعمة الله الهاشم ومجلس المدبرين بأحر التعازي، سائلا الله أن يسكنه الاخدار السماوية بقرب قديسي الرهبانية.

لبنان

تعازي ووفيات

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