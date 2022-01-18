لقاء عون - ميقاتي جيّد.. وجلسة للحكومة الاثنين

وصفت مصادر عليمة عبر "اللواء" اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالجيد إذ دار البحث في جلسات مجلس الوزراء، وفي تأكيد شبه نهائي ان الجلسة المقبلة للمجلس ستعقد الاثنين المقبل في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والأمور المعيشية الطارئة العالقة من مساعدات اجتماعية من رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص ورفع بدل النقل العسكريين وبعض الأمور، لاسيما بالنسبة إلى تمديد الملاكات للموظفين والأجراء وبعض الأمور الحياتية.(اللواء)