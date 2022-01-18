عون مُصرّة على المُضي قدماً في ملف سلامة

كشف مصدر في قصر العدل في جبل لبنان لـ "الأنباء" الكويتية أن "القاضية غادة عون امتنعت مرة جديدة أن تتبلغ دعوى ردها المقدمة من سلامة، وأصرت على المضي بالتحقيق في هذا الملف".ورأت أن "هذا التصرف يشكل مخالفة للقانون، لأنها ملزمة أن تتبلغ هذه الدعوى، ويصبح واجبا عليها وقف كل الإجراءات، إلى أن تبت المحكمة بكف يدها أو السماح لها بالمضي بالتحقيق".(الأنباء الكويتية)