12
o
بيروت
15
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مواكبة فرنسية "ضاغطة" وتحذيرات لمعاودة اجتماع الحكومة
Lebanon 24
18-01-2022
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤول رفيع لمراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين ان اتصالات فرنسية كثيفة مقترنة بتحذير شديد اللهجة من الجانب الفرنسي أجريت طوال الايام السابقة مع الاطراف اللبنانيين الذين كانوا يعرقلون اجتماع الحكومة وان الضغط الفرنسي بقي قويا مع جميع الافرقاء الذين تم الاتصال بهم من الرئاسة الفرنسية لمعاودة اجتماع الحكومة. واكد المسؤول نفسه ان الاتصالات لا تنقطع مع الافرقاء اللبنانيين لان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتابع عن كثب ما يجري في لبنان.الى ذلك وبالنسبة الى المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني كشف المسوؤل الفرنسي نفسه ل"النهار" ان هذه المفاوضات تتعرض للعرقلة بسبب الضمانات التي تطلبها ايران من الادارة الاميركية وبسبب الاجراءات الاميركية التي تضعها ادارة الرئيس جو بايدن على ايران من دون ان يحدد نوعية الإجراءات.
تابع
الأكثر قراءة
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
11:47 | 2022-01-18
18/01/2022 11:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة ثأرية تهزّ بيروت.. هذا ما حصل في زقاق البلاط
Lebanon 24
حادثة ثأرية تهزّ بيروت.. هذا ما حصل في زقاق البلاط
13:39 | 2022-01-18
18/01/2022 01:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
09:29 | 2022-01-18
18/01/2022 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:01 | 2022-01-18
18/01/2022 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع سكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لجميع سكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
12:22 | 2022-01-18
18/01/2022 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:04 | 2022-01-19
لحود وابو حيدر جالا في مزارع ومسالخ الدواجن في الشمال.. وهذا ما طالبا به
04:00 | 2022-01-19
حزب الله يحدد اهدافه: توحيد قوى الثامن من اذار اولوية
03:55 | 2022-01-19
لليوم الثاني على التوالي.. تجمع امام سرايا جونية للمطالبة باطلاق سراح الناشط هيكل
03:48 | 2022-01-19
بعد البلبلة التي اثارها عبد الله الساعي... هذا ما اعلنته جمعية المودعين!
03:45 | 2022-01-19
كيف سترفع اسعار التخابر الخلوي والانترنت؟
03:40 | 2022-01-19
العبسي ترأس اجتماع نواب ووزراء الكاثوليك لتفعيل دور الطائفة في هذه الظروف
فيديو
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
19/01/2022 11:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
19/01/2022 11:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
19/01/2022 11:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact