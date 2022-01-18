مواقف مرتقبة لعون أمام السلك الدبلوماسي غداً

علمت "نداء الوطن" أنّ رئيس الجمهورية سيلتقي غداً الخميس أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان، على ان يلتقي عون السلك القنصلي يوم الجمعة كما درجت العادة الرئاسية في بداية كل سنة جديدة، حيث ستكون لعون في الغد كلمة يستعرض فيها كل التطورات التي يشهدها لبنان، فضلاً عن تطرقه إلى الموقف الرسمي اللبناني من مسألة التضامن العربي وإدانة كل اعتداء يطال أي دولة عربية، مع التأكيد في هذا المجال على الحرص على إقامة أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية، ولا سيما منها دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية، بينما ستتوجه الأنظار من ناحية أخرى إلى كلمة عميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي لدى لبنان المطران جوزيف سبيتيري، وسط توقعات بأن تتضمن رسائل سياسية لا تخلو من انتقادات للطبقة السياسية.