سرقة في البترون... وهذا ما حصل!

تعرض سائق بيك اب من ابناء منطقة الضنية - بيت جيدة لمحاولة سرقة اثناء سلوكه طريق البترون، وهو عائد من عمله. حيث تمكن من الفرار من قبضة الفاعلين.

واقتصرت الاضرار على الماديات.