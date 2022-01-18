لبنان

سرقة في البترون... وهذا ما حصل!

Lebanon 24
18-01-2022 | 23:06
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تعرض سائق بيك اب من ابناء منطقة الضنية - بيت جيدة لمحاولة سرقة اثناء سلوكه طريق البترون، وهو عائد من عمله. حيث تمكن من الفرار من قبضة الفاعلين.
واقتصرت الاضرار على الماديات.
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البترون

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