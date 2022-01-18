توقيف سارق في عكار...اليكم التفاصيل!

تمكن شبان من اهالي منطقة وادي خالد - نبع الصفا في عكار من القاء القبض بالجرم المشهود على احد سارقي مضخات المياه وهو من التابعية السورية، ليتمكن آخر من الفرار وهو لبناني الجنسية.



وافيد انه تم تسليم الى دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، والعمل جاري على تعقب الفار تمهيداً لتوقيفه.