لبنان

ارتفاع طفيف في اسعار المحروقات...كم بلغت؟

Lebanon 24
19-01-2022 | 00:08
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صدر جدول اسعار المحروقات صباح اليوم الاربعاء، وجاء على الشكل التالي:

 البنزين 95 اوكتان 362600 ليرة


 البنزين 98 اوكتان  374600  ليرة

 المازوت  333600 ليرة.
 
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