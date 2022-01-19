لبنان

بعد حصوله على مبلغ 50 الف دولار بالقوة...قرار من النيابة العامة!

Lebanon 24
19-01-2022 | 00:41
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اصدرت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع قراراً بضبط مبلغ الـ 50 الف دولار، الذي استحصل عليه اليوم المواطن عبدالله الساعي من احد البنوك بالقوة.
 
 
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