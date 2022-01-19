قيادات تتناحر داخل الصف الواحد

بعد الحديث عن سعي أحد القيادات الى ترؤس لائحة أساسية في واحدة من أكبر الدوائر الانتخابية، أشارت المعلومات الى ان أحد ابرز المقربين من رئيس الحزب سعى جاهداً الى ابعاد هذا المرشح عن الدائرة، واقصائه نهائياً عن المعركة، كما جرى في الانتخابات النيابية السابقة.